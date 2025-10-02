La Selección Mexicana Sub 20 se juega su futuro en el Mundial de Chile 2025 este sábado, cuando enfrente a Marruecos en la última jornada de la Fase de Grupos.

Tras sumar dos empates consecutivos, un hecho inédito en su historia en Copas del Mundo Sub 20, el Tri llega al duelo decisivo con dos puntos en el Grupo C.

Actualmente, Marruecos lidera el Grupo C con seis puntos tras vencer 2-1 a Brasil. México se ubica en segundo lugar con dos unidades, seguido por Brasil y España, ambos con un punto, aunque la verdeamarela tiene mejor diferencia de goles.

¿Qué necesita el Tricolor para avanzar a Octavos de Final?

Una victoria es la única vía segura para garantizar su pase a Octavos de Final, mientras que un empate o una derrota lo dejarían dependiendo de otros resultados.

Para avanzar sin complicaciones, el equipo dirigido por Eduardo Arce necesita sumar tres puntos ante los marroquíes.

Con cinco unidades, México no solo aseguraría su clasificación, sino que podría incluso aspirar al liderato del grupo, dependiendo del resultado entre Brasil y España.

Un empate ante Marruecos dejaría al Tri con tres puntos, una cifra que no garantiza nada. En este escenario, México tendría que esperar a ser uno de los mejores terceros lugares, un camino incierto que dependería de los resultados en otros grupos.

Una derrota, por su parte, prácticamente eliminaría al conjunto nacional, salvo un milagro en las combinaciones de otros partidos.

El desempeño de México en Chile ha mostrado un equipo sólido en defensa, pero falto de contundencia en el ataque. Los empates frente a rivales de peso reflejan la competitividad del grupo, pero también la necesidad de mayor precisión en el área rival.

#Sub20 | ¡El goleador de hoy! ⚽⚽️



Se cerró la votación y Gil Mora fue elegido como el #JugadorDelPartido luego de su doblete frente a España. 🌟#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/2S66LP0fSq — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 2, 2025

La esperanza recae en jugadores como Gilberto Mora, quien se ha consolidado como una figura emergente, junto a Amaury Morales y Elías Montiel, quienes deberán asumir la responsabilidad ofensiva en un partido que exige máxima concentración.

Así marcha el grupo de la Selección Mexicana Sub 20: