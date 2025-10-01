A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre futbolística comienza a apoderarse de los aficionados en todo el mundo.

Las calles de las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya empiezan a vibrar con la expectativa de un evento que promete ser histórico, al ser el primero en contar con 48 selecciones participantes.

Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican esta emoción, con debates sobre los estadios, las figuras emergentes y el impacto cultural que tendrá este evento global.

Asimismo, la FIFA comienza a desvelar los detalles de la competencia. Este jueves 2 de octubre, los aficionados al futbol conocerán oficialmente el balón del torneo, un elemento icónico que genera gran expectativa.

En semanas recientes, imágenes filtradas en redes sociales dieron un vistazo preliminar al diseño del balón, que llevará el nombre de ‘Trionda’. Según un video compartido por un usuario en TikTok, el esférico integra símbolos representativos de los países sede: un águila para México, estrellas para Estados Unidos y una hoja de maple para Canadá.

Con colores predominantes en verde, azul y rojo, acompañados de detalles en negro y blanco, el balón promete ser un reflejo de la diversidad cultural de los anfitriones.

La FIFA anunció la presentación oficial mediante una proyección en la Sphere de Las Vegas, donde mostró la evolución de los balones usados en Copas del Mundo anteriores.

Al llegar al diseño de 2026, apareció cubierto con la frase “Something big is about to drop”, avivando la curiosidad de los aficionados.

¿Cómo fue el adelanto del balón que dieron Zayu, Clutch y Maple?

Para aumentar la emoción, las mascotas oficiales del Mundial, Zayu, Clutch y Maple, protagonizaron un divertido clip en redes sociales.

En el video compartido por la FIFA, las mascotas abren una caja marcada como “Top secret”, sin mostrar el balón, pero generando expectativa para la revelación oficial este jueves.

Además, en otra publicación la FIFA preguntó a los fans cuál ha sido su balón favorito de ediciones pasadas.