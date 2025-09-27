En las últimas horas, el entorno del periodismo deportivo encendió la alarmas tras darse a conocer que en las últimos días el comentarista deportivo de TUDN, Antonio de Valdés, tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital luego de sufrir algunas complicaciones de salud.

Durante una charla con su compañero y amigo, Enrique Burak, Toño de Valdés explicó el tipo de complicaciones que sufrió y lo que lo obligo a acudir al médico de manera urgente.

No obstante, esta información alarmó a cientos de sus seguidores y amigos, quienes de inmediato trataron de ponerse en contacto o enviaron mensajes de buenas vibras al cronista, quien de esta manera se dio cuenta de lo querido que es en el ambiente deportivo.

Tras esto, el propio De Valdés se tomó el tiempo para mandar un mensaje a través de sus redes sociales para aclarar cual es su estado de salud.

¿Qué fue lo que contestó el comentarista de Televisa, Antonio de Valdés, sobre su estado de salud?

"Amigos! Tuvimos una operación programada hace 2 semanas, ya ahorita al 100 de boda! Y listos para mañana llevarles la NFL", escribió el cronista en su cuenta de X junto a una postal donde aparece al lado de su esposa.

"Muchas gracias a los que preguntaron por mi, afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla , en menos de 1 semana ya estaba de regreso", añadió De Valdés al detallar que tras la operación no requirió más días de descanso para recuperarse.

Amigos ! Tuvimos una operación programada hace 2 semanas , ya ahorita al 100 de boda ! Y listos para mañana llevarles la NFL.



Muchas gracias a los que preguntaron por mi , afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla , en menos de 1 semana ya estaba de… pic.twitter.com/YxJlfol8oR — Antonio de Valdés (@adevaldes) September 28, 2025

Antonio de Valdés se ha convertido con el paso de los años en uno de los comentaristas deportivos más queridos de la crónica deportiva, no sólo por su conocimiento en temas relacionados con las Grandes Ligas, la NFL o los Juegos Olímpicos, sino también por su carisma y actitud ante las cámaras.