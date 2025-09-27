A menos de un año del Mundial 2026, todos los jugadores desean mostrar sus mejores versiones para ser considerados por sus respectivas selecciones en el campeonato que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En el Tricolor parece que hay pocos lugares disponibles, una vez que Javier Aguirre aseguró que tiene prácticamente definida su lista final, por lo que habrá pocas sorpresas al final.

¿Julián Araujo se quedará sin Mundial?

Julián Araujo es un defensa que generó muchas expectativas desde que surgió en el LA Galaxy. La gran sorpresa la dio cuando dio el salto al Barcelona, equipo en el que recibió muy pocas oportunidades.

La temporada pasada fue enviado al Bournemouth de la Premier League, donde dejó buenas sensaciones. No obstante, al final de la temporada perdió protagonismo y para el arranque de la nueva está prácticamente borrada.

En los últimos dos partidos de las ‘Cerezas’ el zaguero mexicano no ha salido ni a la banca, lo que pone en vilo su convocatoria para la Copa del Mundo de 2026, debido a que el Vasco Aguirre exige regularidad a sus jugadores.

Un seleccionado que fue campeón de Copa Oro podría perder su lugar con México en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Araujo fue parte de la plantilla que Javier Aguirre llamó para la pasada Copa Oro, donde la Selección mexicana logró el campeonato. El defensa apenas fue requerido en dos encuentros.

A menos de un año para que arranque el Mundial, Julián Araujo deberá esforzarse más y tratar de convencer al entrenador español Andoni Iraola, de los contrario no entrará en la lista final mexicana.

En caso de que sigue sin conseguir acción en el campo de juego, el defensor nacional estará obligado a salir del equipo en el próximo mercado de fichajes de invierno, con el objetivo de ganar minutos y asegurar un lugar en la Copa del Mundo.