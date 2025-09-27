Hablar de amaño de partidos es cosa seria en el futbol mexicano, sobre todo porque nunca se han revelado pruebas contundentes. Sin embargo, en más de una ocasión ha habido insinuaciones y acusaciones directas.

La más reciente abre una cloaca en el balompié nacional, debido a que un reconocido jugador que defendió los colores de Cruz Azul señaló que un silbante recibió dinero para beneficiar a un club.

¿Felipe Ramos Rizo amaño un partido?

Melvin Brown fue un defensa férreo que tuvo sus mejores momentos en Primera División con Cruz Azul, al grado de que fue considerado para una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

El zaguero fue parte de aquella Máquina que llegó a la Final de la Copa Libertadores de 2001 contra Boca Juniors, misma que se le fue en tanda de penaltis. Brown señaló que en ese momento su equipo era invencible, pero casualmente en el futbol mexicano fueron superador por un equipo que peleaba el ascenso.

Durante una entrevista que tuvo en el podcast ‘Secretos de Vestidor’, Melvin señaló que existen pruebas de que el árbitro recibió dinero para que Jaguares de Chiapas ganara y, por ende, evitaran perder la categoría.

Felipe Ramos Rizo fue señalado de recibir dinero para afectar un partido de Cruz Azul. Foto: @feliperamosrizo

“Fui a River y le gané 3-0... y fuimos a Boca y le quitamos el invicto. ¿cómo van a venir a ganarnos los Jaguares? Después te enteras que nos robaron, arreglaron el partido. Hay cheques para uno que está en una televisora, que era árbitro, hay evidencia. Un amaño de juego por medio de un árbitro”, comentó Melvin Brown.

Pese a que el exjugador celeste no dijo nombres, es obvio que se refería a Felipe Ramos Rizo, actual presidente de la comisión de árbitros de Guatemala. Fue el 10 de mayo de 2003 cuando en la Jornada 18 Cruz Azul visitó el Víctor Manuel Reyna.

Ese duelo se lo quedaron los Jaguares gracias a un gol de Lucio Filomeno. No obstante, la actuación de Ramos Rizo estuvo rodeada de polémica por la expulsión de Ricardo Osorio y un claro penalti que no marcó tras la falta de Franz Torre sobre Víctor Gutiérrez.

