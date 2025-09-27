Filtran playera de visita que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Uno de los temas que más expectativa genera entorno al Mundial 2026 son los uniformes que utilizarán las 48 selecciones durante la competencia. Pese a que oficialmente ninguno de ellos ha visto la luz, en internet ya hubo varias filtraciones.

Principalmente en la indumentaria de la Selección Mexicana, que incluso la de local luego de que tuviera un pésimo recibimiento de parte de los aficionados, se tuvo que rediseñar para evitar polémica. Recién se dio la sorpresa con la de visitante, que ha dividido opiniones.

¿Cómo es la playera de visita de México para el Mundial 2026?

A principios de año se filtró la que sería la playera de local de México para el Mundial 2026. Estaba inspirada en la que se utilizó en Argentina 78, la que es hasta ahora la peor participación del Tricolor.

La casaca era verde con tres franjas verticales en el centro con los colores de la bandera. Pese a que no era oficial, los aficionados la reprobaron y tuvo repercusiones, debido a que maneja la versión de que la FMF exigió a Adidas que cambiaran el diseño

Hace unos días se presentó de nuevo una filtración, ahora el jersey está inspirado en la que se portó en Francia 98. La prenda dividió opiniones, debido a que en lugar de colocar al Tonatiuh que aparece en el Calendario Azteca pusieron en su lugar el símbolo mexica del Ollin.

A menos de un año se ha generado un nuevo debate entre la fanaticada nacional, debido a que se conoció la que será la indumentaria de visita del cuadro nacional para la Copa del Mundo.

Así se ve puesta la playera de la Selección Mexicana de visita. Foto: Especial

El creador de contenido César Patricio presentó la segunda playera de México para el campeonato. La realidad es que es bastante sobria la prenda, ya que es en tono blanco o color hueso con algunos vivos en verde y rojo.

El escudo es blanco y verde, mientras que el cuello es en ‘V’ con tonos rojos y verdes, en la parte de los hombros están las líneas tradicionales de la marca que viste a la Selección Mexicana, aunque se cortan a la mitad de los brazos.

En la parte de la nuca se ubica un parche con la frase “Somos México”, al igual que en la que portarán como locales. La característica principal es que el logo de Adidas será en su versión retro.