Históricamente una de las posiciones en las que menos sufre la Selección Mexicana para encontrar jugadores es en la portería. Usualmente hay mucha materia prima y al final únicamente hay espacio para tres de ellos.

De cara al Mundial 2026, parece que está cantado que Luis Malagón será el titular y la segunda opción de Javier Aguirre será el Tala Rangel. Guillermo Ochoa no tiene un lugar seguro, por lo que varios están en la pelea para intentar meterse a la lista final de convocados.

¿Qué porteros cree Campos que deben ir al Mundial con México?

Jorge Campos tuvo la oportunidad de estar en tres Copas del Mundo con la Selección Nacional. ahora como analista de TV Azteca, fue cuestionado sobre quiénes deberían ser los tres porteros que estén en el Mundial 2026.

Fiel a su estilo, el Brody no se comprometió, aunque dio a entender que Memo Ochoa no debería ser considerado como el tercer guardameta, ya que ese sitio debería aprovecharse para llevar a un joven que tome confianza y experiencia de cara al proceso rumbo a 2030.

“Yo llevaría puros chavos, para que fueran los chavos, para pensar en el futuro. ¿Sabes que nunca hemos tenido problemas con los porteros en ningún Mundial? Nadie sabe, estás pensando aquí, estás pensando aquí. Gracias a Dios no hemos tenido problemas. Los únicos problemas que tuvimos fueron en el 94 y el 98, el portero no existía.

Jorge Campos cree que deben ir porteros jóvenes al Mundial. Foto: Imago7

“A mí me hubiera encantado que me hubieran llevado de 18 años, me hubiera encantado para ganar experiencia en la banca, para aprender al 94. El que lleves, te lo puedo asegurar, de la Primera A, a la primera división, el que lleves, pues no vamos a tener ningún problema”, dijo en charla con AS.

El Inmortal agregó que no debería haber mucho debate sobre la elección de los porteros para el Mundial, debido a que hay posiciones que sí están dando problemas como lo es en la delantera.

“Vean a los delanteros, nosotros qué tenemos, nosotros no tenemos la culpa, los porteros no tenemos la culpa. Entonces siempre hay polémica, o siempre la hacen, o comentan. siempre hemos tenido buena defensa también, no te preocupes por el portero. He visto los peores porteros del mundo, y les va bien en sus equipos”, concluyó Jorge Campos.