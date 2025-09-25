Andrés Guardado, luego de una exitosa carrera, decidió que el torneo pasado con el León fuera el último, ya que colgó los botines una vez que fueron eliminados en Cuartos de Final a manos de Cruz Azul.

De momento, el Principito está disfrutando de su familia, aunque es un hecho que el futbol lo llama y tiene como objetivo en puerta convertirse en auxiliar de la Selección Mexicana.

¿Andrés Guardado desea regresar a la Selección Mexicana?

Andrés Guardado se convirtió por muchos años en uno de los referentes del equipo Tricolor, con el que tuvo el privilegio de disputar cinco Mundiales, aunque en ninguno de ellos logró acceder al anhelado quinto partido.

No obstante, parece que el canterano del Atlas desea sacarse esa espinita a como dé lugar, ya que está realizando su curso de entrenador para que en el futuro sea contemplado en primera instancia como auxiliar técnico.

Si bien la posibilidad de estar en el Mundial 2026 con la Selección Nacional es imposible debido a que Javier Aguirre tiene bien delineado a su equipo, Guardado espera que Rafa Márquez, quien será el entrenador una vez que concluya la participación de México, lo tenga en mente como parte de su staff.

“No sé, espero… Rafa, ¡estoy ya sacando mi curso!”, dijo Guardado a la pregunta sobre si aceptaría la invitación de Márquez durante la charla que tuvo en ‘El Cafelito’ de Josep Pedrerol’.

Andrés Guardado espera que Rafa Márquez lo contemple como su auxiliar cuando cuando sea DT de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Por otra parte, Andrés Guardado reconoció que le encantaría volver a trabajar junto a Rafael Márquez, a quien siempre lo vio como un referente en sus primeros años en el futbol profesional.

“Mi hermano fue mi primer referente, pero el mayor ejemplo que tuve fue Rafa Márquez. Lo vi salir de Atlas, fichar con Mónaco y luego con Barcelona. Yo crecí queriendo ser como él. Rafa ha sido un poco mi guía, mi amigo a la fecha, y lo puedo presumir”, finalizó.