Carlos Hermosillo, fue un jugador que brilló en equipos como Cruz Azul y América, además de la Selección Mexicana, combinado con el que tuvo la oportunidad de disputar los Mundiales de 1986 y 1994.

Durante su paso como jugador del Tricolor dentro de las justa mundialistas, el apodado 'Grandote de Cerro Azul' jugó solo en dos partidos: ambos en la justa de Estados Unidos, ante Irlanda e Italia.

De hecho, fue el hombre que dio el pase para gol en el duelo donde Marcelino Bernal anotó el gol del empate ante el cuadro italiano, que a la postre ayudó al pase de México a los Octavos de Final, en el cual cayó ante Bulgaria.

Sin embargo, pocos aficionados saben que previo a la justa de México 1986, Carlos Hermosillo sufrió una gran decepción, pero nada qué ver con la cuestión futbolera, sino con temas del corazón y todo por culpa de una famosa actriz.

¿Quién era la actriz que le rompió el corazón a Carlos Hermosillo?

Antes de que rodara el balón en el Mundial del 86, el entonces delantero de las Águilas entabló un profundo romance con la actriz Laura Flores, de quien estaba muy enamorado, al grado de que estaba dispuesto a llegar al altar.

"Yo me fui de gira, compré un anillo, que me ayudó Javier Aguirre y Armando Manzo a escogerlo, y se lo di a Laura, yo estaba perdidamente enamorado de ella", confesó alguna ocasión Hermosillo en una charla con la conductora Anette Cuburu.

Sin embargo, el enlace matrimonial nunca sucedió, ya que antes la artista lo terminó de una manera muy cruel para casarse con otra persona.

"Nosotros íbamos para el mundial de 1986 y nos íbamos a concentrar a La Malinche, y Laura me dio una carta y me dijo: 'No la leas, hasta que llegues allá'... Dije: 'Es una carta de que te voy a extrañar' y llegué a mi cuarto y me estaban terminando", recordó Hermosillo.

Carlos Hermosillo tuvieron un romance previo al Mundial de 1986. FOTO: @untiempopararecordar1

"Yo lloraba, estaba enamorado y no dormía pensando: '¿Por qué me terminaron, qué paso? Le marcaba a Laura y no me contestaba", agregó.

Al poco tiempo, su compañero de cuarto, Luis Flores, llegó con un periódico donde le mostró que la actriz ya estaba en otra relación con el también actor Sergio Fachelli, con quien se casó en junio de 1986.