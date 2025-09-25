¡Conoce a ZAYU! Delantero y capitán de las mascotas del Mundial 2026

La FIFA ha presentado a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales del Mundial de Futbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Cada una representa la esencia cultural de los países anfitriones, luciendo uniformes inspirados en sus selecciones nacionales y ocupando posiciones específicas en el campo.

Entre ellas, Zayu, el carismático jaguar mexicano, que se destaca por ser el delantero y capitán de las mascotas, prometiendo darle un toque especial al torneo.

¿Cuáles son las caracteristicas de Zayu?

De acuerdo con la descripción oficial de la FIFA, Zayu, evoca unidad, fortaleza y alegría, y el personaje habita las selvas del sur de México y encarna el rico patrimonio del país tricolor.

Con una personalidad apasionada, sociable y simpática, este felino es el alma de la fiesta, tanto dentro como fuera de la cancha.

En el terreno de juego, Zayu deslumbra con su creatividad y agilidad, intimidando a los defensores con movimientos impredecibles.

Su rol como delantero refleja su capacidad para liderar con carisma el ataque, convirtiéndose en un símbolo de orgullo mexicano.

Fuera del campo, Zayu trasciende el deporte al promover la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y las tradiciones.

Sus emojis preferidos incluyen la bandera de México, tacos y un guerrero.

Así es Zayu, la mascota de México para el Mundial 2026. FOTO: FIFA

Este jaguar conecta con el público y trata de unir a personas de diferentes orígenes con su energía contagiosa.

Más que una mascota, Zayu es un embajador que llevará el alma de México a cada rincón del mundo.

Zayu, juega como delantero y es capitán de las mascotas del Mundial 2026. FOTO: FIFA

Con su mezcla de talento deportivo y alma tricolor, Zayu está preparado para conquistar los corazones de los aficionados y dejar una huella imborrable en la historia de los mundiales.