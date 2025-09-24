Después de que la administración del Estadio Azteca llegara a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos y plateas puedan acceder de forma gratuita a los partidos que el recinto recibirá de la Copa del Mundo, Emilio Azcárraga les dedicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

El presidente de Grupo Ollamani le pidió a los palcohabientes que realicen un preregistro para agendar una cita. El propósito, de acuerdo a Azcárraga, es darle continuidad a su proceso de acreditación.

"De acuerdo con las disposiciones de la FIFA, es indispensable realizar un preregistro a través del sitio web habilitado por el Estadio", se lee en un comunicado.

La fecha límite para realizar el preregistro será el próximo viernes, 26 de septiembre, para continuar con los siguientes pasos del proceso.

"Es importante considerar que, sin el registro debidamente concretado, no se podrá garantizar el derecho de acceso y el uso del palco o platea durante el Mundial de 2026", aseveró el comunicado.

En el preregistro se pide el nombre completo o la razón social que aparece en el título oficial. Así como número de palco o platea, número de título, teléfono, correo electrónico, identificación oficial y si se cuenta con representante legal.

La resolución a la que llegaron el Estadio Azteca y la FIFA

A principios de septiembre, el Estadio Azteca —rebautizado como Banorte— dio a conocer que la administración del inmueble llegó a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos y plateas puedan acceder gratuitamente a los partidos que el recinto recibirá en el Mundial de 2026.

Sin embargo, los propietarios deberán apegarse a las normas de la FIFA, tomar en cuenta que no tendrán estacionamiento y cubrir su consumo de bebidas y alimento en los compromisos.

