Guillermo Ochoa iría al Mundial para cumplir un 'papel' especial para el Vasco ¿De qué se trata?

La Selección Mexicana y su camino rumbo al Mundial 2026 continúa generando controversia, especialmente en torno a la figura de Guillermo Ochoa.

El portero tricolor debutó el pasado lunes 22 de septiembre en el futbol chipriota con una dolorosa derrota de su equipo por 5-0, lo que desató una ola de críticas hacia su nivel actual y su posible inclusión en la próxima Copa del Mundo.

A pesar de su irregular momento, el nombre de Ochoa sigue resonando, no solo por su trayectoria, sino por razones que trascienden lo deportivo.

En el programa 'Generación F' de ESPN, el conductor Sergio Dipp aseguró que el técnico de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, considera llevar a Memo Ochoa al Mundial 2026, pero no necesariamente por su rendimiento bajo los tres palos.

¿Cuál sería el motivo por el que Ochoa iría al Mundial?

Dipp afirmó que el arquero sería una especie de “oreja” en el vestidor, un informante que reportaría al entrenador el ambiente interno, las opiniones de los jugadores y las dinámicas del equipo.

“Nivel para estar en Selección no tiene, pero el Vasco no lo lleva para que juegue, lo lleva por su experiencia, por su trayectoria y para ser su oreja en el vestidor. ‘Memo, ven. Te voy a llevar, hijo. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo anda la cosa? ¿Quién habla, quién grilla, quién hace, quién no hace, quién no dice?’”, aseguró Dipp.

Las críticas no se hicieron esperar. el ex entrenador Ricardo Ferretti fue contundente al calificar el debut de Ochoa en Chipre como “pena ajena”.

Ferretti cuestionó la obsesión del arquero por asistir a un sexto Mundial, señalando su historial como uno de los porteros más goleados en la historia del futbol mundial.

“¿Así queremos tener el orgullo de decir que tenemos a un portero que va a disputar el sexto Mundial nada más por disputar, por estar ahí?”, comentó el Tuca.

Por su parte, el Vasco Aguirre había declarado semanas atrás que, para ser considerado, Ochoa necesitaba tener actividad en un club, una condición que el guardameta cumplió al firmar en Chipre tras varios meses sin equipo.

Este regreso al futbol competitivo reabre la puerta a su posible convocatoria, aunque su nivel será juzgado minuciosamente de aquí al Mundial.