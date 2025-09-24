El 31 de octubre de 1995, el mundo del espectáculo fue testigo de una boda que unió glamour, música y futbol en un solo evento.

Sergio Mayer y Luisa Fernanda, ambos integrantes del grupo Garibaldi, se dieron el “sí” en una ceremonia en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Ciudad de México.

El sacerdote los declaró “marido y mujer” ante los ojos de Dios, sellando un amor que había florecido durante seis años de noviazgo.

Luisa Fernanda deslumbró con un vestido de lino blanco con cola y un velo que dejaba ver su radiante felicidad. Mayer, visiblemente nervioso, no ocultaba su alegría.

La boda no solo fue un evento romántico, sino también un desfile de estrellas. Entre los padrinos destacaron figuras como Verónica Castro, quien fungió como madrina de lazo.

Los anillos estuvieron a cargo de Gerardo Quiroz y su entonces esposa Norma Fuentes, mientras que las arras fueron entregadas por Pilar Montenegro y Charly López, compañeros de Garibaldi.

Aquella ocasión la recepción fue en el Casino Militar, donde también se llevó a cabo la boda civil. El lugar se llenó de rostros conocidos del espectáculo y, sorpresivamente, del futbol.

Entre los invitados destacaron Gaby Goldsmith, Paty Manterola, Xavier Ortiz y sorpresivamente el ‘Piojo’ Herrera, entre muchos otros asistentes.

¿Dónde jugaba el Piojo Herrera en aquel entonces?

En aquel entonces, Miguel Herrera no era el técnico que hoy conocemos, sino un futbolista de comenzaba su etapa como jugador de Toros Neza para la temporada 1995-96, tras haber jugado en equipos como Atlante, Querétaro, Santos y Tecos.

Con su característico cabello pelirrojo y su estilo aguerrido en la cancha, el ‘Piojo’ se integró a la fiesta nupcial como uno más entre las estrellas del espectáculo.

Su presencia añadió un toque singular a la celebración, uniendo el mundo del futbol con el del entretenimiento.

Miguel Herrera aparece sonriente junto a Sergio Mayer, Luisa Fernanda, Katia Llanos, Patricia Manterola, Víctor Noriega, Charly López y Pilar Montenegro. FOTO: Especial

¿Cómo le va al Piojo como DT de Costa Rica?

Hoy, 30 años después, Miguel Herrera enfrenta un panorama muy diferente. Actualmente dirige a la selección de Costa Rica, pero su futuro es incierto. Dos empates consecutivos ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) han desatado críticas de la afición.

La presión crece, y su continuidad dependerá de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Aquel 31 de octubre de 1995, sin embargo, no había preocupaciones para el ‘Piojo’. En la boda de Sergio Mayer y Luisa Fernanda, compartió risas y brindis junto a los íconos de Garibaldi y otras celebridades, en una noche donde el amor, la música y el fútbol se entrelazaron.