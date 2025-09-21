Carlos Vela, ex seleccionado mexicano y ex figura del LAFC, fue un delantero destacado en la MLS y por ello recibió un emotivo reconocimiento por el club del futbol de los Estados Unidos.

Con la Selección Mexicana, Vela participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, donde mostró su talento en el ataque tricolor, consolidándose como un referente del futbol mexicano.

Su paso por Tri incluyó momentos memorables, como su gol ante Corea del Sur en 2018. Previamente, se coronó campeón del mundo en 2005, en el Mundial Sub 17 celebrado en Perú. Obtuvo el Botín de Oro como el máximo goleador del certamen al conseguir cinco anotaciones.

No obstante, su relación con el Tri tuvo altibajos debido a decisiones personales y conflictos con la federación.

Vela brilló en clubes como Arsenal y Real Sociedad antes de llegar al LAFC, donde se convirtió en ídolo.

Por ello, el LAFC rindió un emotivo homenaje al mexicano previo al partido contra Real Salt Lake en la MLS.

La ocasión, enmarcada en el Mes de la Herencia Hispana, fue bautizada como la 'Noche de Carlos Vela', un reconocimiento a su legado como máximo goleador histórico del club.

¿Cómo se vivió el homenaje a Carlos Vela?

El BMO Stadium, casa del LAFC, se vistió de gala para la ocasión. Los asientos del recinto fueron cubiertos con jerseys con el número 10, el dorsal icónico de Vela, en un gesto emotivo en honor al exjugador mexicano.

Mientras que la afición desplegó un espectacular tifo que retrató las diferentes etapas de Vela en el club, desde su llegada en 2018 hasta su retiro.

El Rey del Barrio Angelino 👑 pic.twitter.com/CIwe4ptjEZ — LAFC (@LAFC) September 22, 2025

Durante el homenaje, Son Heung-Min, actual estrella del LAFC, compartió un momento especial con Vela. Ambos se fundieron en un abrazo y conversaron brevemente, dejando una imagen que, según el club, “quedará para la posteridad”.