El periodismo deportivo mexicano ha sido cuna de grandes figuras que han marcado la forma en que los aficionados viven el futbol.

Entre ellos destaca un exreportero de Televisa Deportes, ahora TUDN, cuya pasión y conexión con la audiencia lo convirtieron en un comunicador conocido durante su paso por la televisora de Chapultepec.

Con una trayectoria que abarca coberturas de eventos internacionales, como el Mundial de Sudáfrica 2010, este ex reportero de la empresa de Emilio Azcárraga se ganó el cariño de la afición y seguidores del balompié mexicano.

Por otro lado, Javier Alarcón, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México, dejó una huella imborrable como narrador y director en Televisa Deportes. Su trabajo ha acompañado a millones de mexicanos en transmisiones de Mundiales, Copas América y finales de la Liga MX, consolidándolo como una figura de autoridad en el medio.

¿Quién es el ex comentarista de Televisa Deportes que exhibió a Javier Alarcón?

Sin embargo, una anécdota poco conocida, fue revelada recientemente por César Martínez, quien durante muchos años fue reportero de cancha de Televisa, y recientemente ha arrojado luz sobre una situación tensa que vivió bajo las órdenes de Javier Alarcón.

En una entrevista con W Deportes, César Martínez compartió un episodio que marcó su carrera durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

El ex comentarista relató que, tras participar en la transmisión del partido de Cuartos de Final entre Uruguay y Ghana, presentó un reportaje de color que no cumplió con las expectativas de su jefe en ese momento, Javier Alarcón.

“No le gustó a Javier Alarcón el reportaje de color de ese partido. Termina siendo una gran transmisión (Uruguay vs Ghana), sin embargo, el reportaje de color, a juicio de mi jefe en ese entonces, quedó flojito, no estuvo a la altura de lo que había sido el partido”, explicó Martínez.

La consecuencia de esta situación fue drástica

Al regresar a la redacción, Martínez recibió una instrucción directa de Alarcón: “Cuando regreso a la redacción me dice: ‘¿sabes qué?, te regresas a México’”, recordó el periodista.

Sin más explicaciones, Martínez acató la orden y abandonó Sudáfrica, a pesar de que aún faltaban semanas para que concluyera el Mundial.

Años después, tanto Martínez como Alarcón dejaron Televisa Deportes por motivos distintos, y este incidente quedó como una anécdota.