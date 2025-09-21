En 60 partidos de Copa del Mundo, la Selección Mexicana de Futbol ha ganado 17 encuentros y ha marcado 62 goles. En México 1970, el Tricolor logró, la que hasta la fecha es, su mayor triunfo mundialista.

El 7 de junio de 1970 el monumental Estadio Azteca abría sus puertas para recibir al Tricolor en su segundo partido de aquel Mundial. El Coloso de Santa Úrsula se llenó hasta las lámparas para ver un duelo que hoy sería imposible de ver bajo los nuevos lineamientos de FIFA para la fase de grupos de las Copas del Mundo.

En medio de un ambiente bélico y de tensión con Honduras, El Salvador logró su clasificación al Mundial de 1970 tras el escándalo que provocó la llamada “Guerra del Futbol”, por el periodista polaco Ryszard Kapuściński. Entre todo ese caos, la selección centroamericana se medía al gigante de la zona en una justa mundialista.

Hoy es imposible que dos equipos de CONCACAF jueguen en la fase de grupos de una Copa del Mundo, pero en 1970 era posible y El Salvador pagó las consecuencias. México logró la que hasta ahora es su mayor victoria mundialista en casa ante un conocido rival.

Durante la primera media hora del partido, El Salvador le faltó al respeto a México. Llegaba con peligro al área tricolor, estampaba el esférico en uno de los postes de la portería que protegía Ignacio Calderón. Fue hasta el tiempo añadido del primer tiempo cuando Javier Valdivia abrió el marcador con un derechazo que venció a Raúl Magaña.

A los 47 segundos del segundo tiempo, el mismo Valdivia anotaría el 2-0 con un remate cruzado en los límites del área que venció a Magaña de nueva cuenta. México era amplio dominador ante la selección centroamericana cuando Javier Fragoso amplió la ventaja 3-0.

Al minuto 76 entraría de cambio el mediocampista Ignacio Basaguren. La lesión de Horacio López Salgado obligó a Raúl Cárdenas a realizar el cambio. Basaguren, referente del Atlante, marcó el último gol del encuentro, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la Copa del Mundo en anotar un gol después de haber ingresado de cambio al encuentro.

Aquel 4-0 es, hasta la fecha, la mayor victoria en la historia de la Selección Mexicana de Futbol en Copas del Mundo. El Salvador se marchó de México 1970 con nueve goles en contra tras sus partidos ante Bélgica (0-3) y la Unión Soviética (0-2).