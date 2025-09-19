Pocos escenarios en el mundo del futbol han sido tan intimidantes como el Estadio Azteca en el Siglo XX. Con espacio para más de 100 mil espectadores, el Coloso de Santa Úrsula fue una aduana casi imposible de superar para las selecciones rivales.

Prueba de ello es la marca que tiene México jugando en el hoy llamado Estadio Banorte durante las dos Copas del Mundo en donde fungió como país anfitrión. El ambiente ensordecedor, la altitud de la Ciudad de México y el futbol de la selección nacional era una combinación que solo entregó números positivos para el Tricolor.

La Selección Mexicana ha disputado un total de siete juegos de Copa del Mundo en el que será llamado Estadio Ciudad de México para el Mundial del 2026. Seis de ellos de fase grupos y uno más de cuartos de final en 1986. De las 17 victorias que presume el conjunto tricolor, cinco fueron en el Coloso de Santa Úrsula, en donde México ha conseguido el 29.41 por ciento de sus victorias mundialistas.

Eso sí, México no conoce la derrota en el Azteca, cuando de Copas del Mundo se refiere. En sus siete encuentros disputados en el histórico inmueble, el Tricolor tiene marca de cinco triunfos y dos empates, cifras que buscarán mejorar en la edición del 2026.

Además, la Selección Mexicana presumen un buen diferencial de goles a favor y en contra en su casa. El conjunto nacional ha marcado 11 tantos mundialistas en el Estadio Azteca, a cambio de solo dos en contra.

Lamentablemente para el Tricolor, los juegos de fase de eliminación clave en ambas participaciones se jugaron fuera de la capital mexicana. En 1970, Toluca fue testigo de la victoria italiana (4-1) sobre el anfitrión en cuartos de final. Para 1986 el estadio Universitario de Monterrey vio caer a México en contra Alemania Federal en la tanda de penales.

¿Cuáles son los resultados de México jugando en el Estadio Azteca durante Copas del Mundo?

Copa del Mundo de 1970

México 0-0 URSS

México 4-0 El Salvador

México 1-0 Bélgica

Copa del Mundo de 1986