El Mundial 2026 es uno de los eventos más esperados. México, Estados Unidos y Canadá trabajan a marchas forzadas para que nada falle durante la competencia que tendrá por primera ocasión 48 invitados.

Uno de los focos rojos de cara a la Copa del Mundo es el Estadio Azteca, que el año pasado comenzó con sus trabajos de remodelación. Este será el escenario del partido de inauguración, el tercero en su historia.

Lee también Las 10 espectaculares atajadas que Jorge Campos realizó en dos Mundiales con la Selección Mexicana

¿Qué dijo Gianni Infantino del Estadio Azteca?

Hay mucha preocupación alrededor del Estadio Azteca, debido a las labores de remodelación. Sin embargo, los encargados de la obra han manifestado que todo va conforme a lo planeado y se entregará a tiempo.

Gianni Infantino recién visitó junto con el trofeo de la FIFA a la presidenta Claudia Sheinbaum, para tocar temas del desarrollo del evento que está a menos de 300 días de comenzar.

Luego de una amena convivencia, Infantino tuvo una charla con Televisa, donde recalzó la importancia que tiene el Coloso de Santa Úrsula en la historia del futbol, ya que Pelé y Diego Armando Maradona se coronaron ahí, aunado a que es testigo de espectaculares encuentros.

Maradona y Pelé se coronaron en el Estadio Azteca durante un Mundial. Foto: Especial

A muchos aficionados se le vino a la mente una declaración del máximo dirigente del futbol internacional, quien señaló que el Estadio Azteca se podía comparar con el Vaticano.

“El Estadio Azteca es la catedral del futbol mundial, para mí como italiano es como el Vaticano del futbol, es espectacular, se respira leyenda cuando piensas en los que han jugado en este campo. La emoción que se ha vivido en este estadio es único”, comentó Infantino.

Este será el tercer Mundial que el Estadio Azteca albergue. En este escenario se han escrito grandes historias como el Partido del Siglo, el Gol del Siglo, la Mano de Dios, el golazo de Negrete y ver a Pelé y Maradona coronarse.