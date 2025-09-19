Una de las historias más trascendentes de cara a la Copa del Mundo en cuanto a Selección Mexicana refiere es ¿quién va a resguardar la portería del Tricolor en 2026? La contienda está entre el veterano Guillermo Ochoa y el emergente talento de Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

México solo ha tenido nueve guardametas en sus 17 participaciones en Copas del Mundo, siendo Ochoa el último arquero debutante en 2014, año en el que se estableció como el arquero titular de la selección en la justa mundialista. Ya sea Malagón o Rangel el portero que elija Javier Aguirre, se convertiría en el decimo mexicano en jugar un Mundial como guardameta.

El militar sonorense, Óscar Bonfiglio, fue el primer mexicano en jugar como portero en un Mundial (Uruguay 1930). Fue seguido por Antonio Carbajal 20 años más tarde en Brasil 1950 , en donde comenzó la hegemonía de La Tota, histórico guardameta con cinco Copas del Mundo disputadas.

Lee también El triunfo de México que fue dedicado al cielo; lo que vivió Oswaldo Sánchez ante Irán en 2006

Desde Carbajal, solo tres porteros han defendido el arco tricolor en más de una Copa Mundial. Ellos son: Jorge Campos (1994 y 1998), Óscar Pérez (2002 y 2010) y Guillermo Ochoa (2014, 2018 y 2022).

¿Quiénes son los 10 porteros que han jugado una Copa del Mundo con México?