Hace unos días el portero mexicano de 40 años de edad, Guillermo Ochoa, sorprendió al mundo del futbol al firmar con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre, un fichaje con la evidente intención de mantenerse activo y vigente de cara al Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, ha enfatizado que la edad no es un impedimento para convocar a Ochoa, siempre que se mantenga activo en un equipo competitivo.

Este criterio motivó al portero a buscar un club en Europa, rechazando ofertas de equipos mexicanos como Querétaro y Mazatlán, así como del Burgos FC de la Segunda División española, donde las negociaciones no prosperaron.

¿De cuánto es el actual salario de Paco Memo con el AEL Limassol?

Según reportes, el salario de Ochoa en el AEL Limassol asciende a 480 mil euros anuales, es decir unos 10 millones de pesos mexicanos.

Esta cifra contrasta significativamente con sus ingresos previos en clubes de mayor renombre. En su paso por el AVS de Portugal y la Salernitana de Italia, el guardameta superaba el millón de euros anuales (21 millones 662 mil 500 pesos mexicanos), mientras que en su segunda etapa con el América de la Liga MX percibía cerca de 4 millones de dólares (73 millones 254 mil 746 pesos mexicanos).

En Limassol, sin embargo, su sueldo lo posiciona como uno de los mejor pagados del equipo, solo por debajo del serbio Ivan Milosavljevic, quien gana 800 mil euros al año, según datos de AiScore.

El contrato de Ochoa con el club chipriota es por una temporada, con opción a renovar hasta mayo de 2026, justo antes del Mundial. Su valor de mercado, estimado en 500 mil euros por Transfermarkt, refleja su veteranía, pero también su vigencia.

La decisión de Ochoa de aceptar un salario menor subraya su sacrificio por mantener viva la ilusión de disputar un sexto Mundial.

La Liga chipriota, aunque menos competitiva que las principales Ligas europeas, ofrece un entorno donde Paco Memo puede destacar. Además, el clima mediterráneo y las playas de Limassol brindan una calidad de vida atractiva, aunque el sueldo no se compara con los estándares de las grandes Ligas del balompié.