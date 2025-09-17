México brilla como la tercera selección más valiosa en el Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub 20 se prepara para brillar en el Mundial De la categoría que se disputará en Chile, consolidándose como la tercera plantilla más valiosa de la competición.

Con un valor conjunto de €30.60 millones de euros (equivalente a 664.64 millones de pesos mexicanos), el equipo dirigido por Eduardo Arce supera a selecciones de renombre como Italia, Francia, Marruecos y Noruega, ubicándose solo por debajo de Brasil (€86.55 millones, 1,881.99 millones de pesos) y España (€39.45 millones, 857.64 millones de pesos).

El jugador más destacado del Tricolor es Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, valuado en €8 millones (173.92 millones de pesos), quien encabeza la lista de los elementos más cotizados de la Selección.

Le siguen Elías Montiel, con un valor de €5 millones (108.70 millones de pesos), Íker Fimbres, con €3.5 millones (76.09 millones de pesos), y Gilberto Mora, valuado en €3 millones (65.22 millones de pesos).

Con un promedio de edad de 19.8 años, esta generación mexicana combina juventud y talento, lo que la convierte en una de las más prometedoras del torneo.

El debut de México está programado para el próximo domingo 28 de septiembre contra Brasil, la selección más cara del certamen, en un duelo que promete ser un desafío de alto nivel.

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

México, con su tercer lugar, supera a Italia (€21.48 millones, 466.97 millones de pesos), Paraguay (€15.48 millones, 336.54 millones de pesos), Francia (€11.75 millones, 255.45 millones de pesos), Marruecos (€11.03 millones, 239.79 millones de pesos), Colombia (€10.75 millones, 233.71 millones de pesos), Noruega (€10.48 millones, 227.84 millones de pesos) y Australia (€8.43 millones, 183.27 millones de pesos).

El Mundial Sub 20 en Chile será una vitrina para estos jóvenes talentos, y México llega con una plantilla competitiva que combina experiencia en ligas internacionales, como la de Vargas en la MLS, y promesas locales.

Eduardo Arce ha trabajado en consolidar un equipo equilibrado, capaz de competir contra las potencias mundiales. La expectativa es alta para el Tricolor, que buscará no solo destacar por su valor económico, sino también por su desempeño en la cancha.