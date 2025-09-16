La Selección Mexicana se encuentra preparándose para disputar la Copa del Mundo de 2026, donde tendrá la obligación de ofrecer una actuación más que digan al ser local.

El Tricolor de Javier Aguirre no termina por convencer con su funcionamiento sobre el terreno de juego, aunque los resultados que ha obtenido en los últimos meses no han sido del todo negativos.

En los próximos meses, México enfrentará a tres rivales de mucha calidad (Colombia, Ecuador y Uruguay), por lo que se espera que el Vasco pueda aprovechar los duelos amistosos de la mejor manera posible.

Mientras la Selección Mexicana continúa con su preparación para el siguiente Mundial, una de las dudas más habituales en su entorno futbolístico vuelve a surgir: ¿Quiénes son los 10 mejores jugadores de su historia?

A lo largo de los años, diferentes futbolistas han levantado la mano para formar parte del Top Ten del Tricolor.

Sin embargo, poner a cada jugador en orden sigue siendo una tarea más que complicado, ya que influyen varios factores al momento de hacer el ejercicio.

¿Quiénes son los 10 mejores jugadores en la historia de la Selección Mexicana?

Cuauhtémoc Blanco es el décimo futbolista con más participaciones (119) en la historia del Tricolor y el cuarto con más anotaciones (38). Disputó tres Copas del Mundo (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) con México. Conquistó dos Copas Oro (1996 y 1998) y una Copa Confederaciones (1999).

Rafael Márquez es el cuarto jugador con más partidos disputados (148) en la historia del Tri. Participó en cinco ediciones (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) del Mundial. Tiene el récord, junto con otros siete futbolistas, de más Copas del Mundo jugadas; en todas fue el capitán. Es el mexicano que más juegos mundialistas tiene (19). Ganó tres Copas Oro (2003, 20011 y 2015) y una Copa Confederaciones (1999).

Javier Hernández es el máximo goleador (52) en la historia de la Selección Mexicana y el máximo anotador (4) del Tri en los Mundiales. Disputó tres Copas del Mundo (2010, 2014 y 2018). Levantó dos Copas Oro (2011 y 2015).

Andrés Guardado es el futbolista que más juegos tiene (180) con la camiseta de México. Participó en cinco justas mundialistas (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Conquistó tres Copas Oro (2011, 2015 y 2019) y una Copa Concacaf (2015).

Guillermo Ochoa es el tercer jugador con más participaciones (151) en la Selección Mexicana. Fue convocado a cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), aunque no jugó en dos. Es el máximo ganador de la Copa Oro con seis trofeos (2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025).

Carlos Salcido es el noven futbolista con más partidos con más partidos disputados con el Tricolor con 123. Jugó en tres Mundiales (2006, 2010 y 2014). Conquistó la Copa Oro en 2011.

Jorge Campos ocupa el octavo puesto de los jugadores con más participaciones (129) con la Selección Mexicana. Participó en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002). Ganó dos Copas de Oro (1993 y 1996) y una Copa Confederaciones (1999).

Claudio Suárez es el segundo futbolista con más partidos (177) en la historia de México. Fue convocado a tres Mundiales (1994, 1998 y 2006). Conquistó tres Copas Oro (1993, 1996 y 1998) y una Copa Confederaciones (1999).

Jared Borgetti es el segundo máximo goleador (46) en la historia de la Selección Mexicana. Jugó dos Copas del Mundo (2002 y 2006). Ganó una Copa Oro (2003).

Antonio Carbajal fue el primer futbolista en toda la historia del futbol en jugar cinco Copa del Mundo (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966). En total, jugó 11 partidos del Mundial.