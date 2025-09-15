La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca de comenzar. En menos de nueve meses, el balón estará rodando, en la inauguración, en el estadio Banorte (antes Azteca).

Por tercera ocasión en la historia, el Mundial será organizado en nuestro país, por lo que la Selección Mexicana estará presente sobre el terreno de juego del renovado Coloso de Santa Úrsula para iniciar la fiesta más grande del futbol.

De momento, se desconoce quién será el rival de México en el primer partido de la justa mundialista, aunque ya comienzan a sonar varias opciones.

Mientras la FIFA confirma qué selección jugará ante el Tri el jueves 11 de junio, la preparación continúa para la escuadra de Javier Aguirre.

Al no poder disputar las Eliminatorias de la Concacaf, la Selección Mexicana tuvo que buscar oponentes para las Fechas FIFA que quedaban en el año calendario.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) trabajó a marchas forzadas para conseguir a las mejores selecciones disponibles y que el Tricolor llegara de la mejor forma posible a la Copa del Mundo.

Hasta el momento, México se ha enfrentado a dos rivales de Europa (Suiza y Turquía) y dos de Asia (Japón y Corea del Sur).

Sin embargo, todavía quedan pendientes dos Fechas FIFA que se llevarán a cabo en octubre y noviembre, donde la escuadra del Vasco estará enfrentando a rivales de alto nivel.

¿Cuántos partidos le quedan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

El próximo mes, la Selección Mexicana medirá fuerzas con dos representantes de la Conmebol: Colombia y Ecuador.

A los Cafeteros, los enfrentará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas el 11 de octubre; mientras que, contra La Tricolor, jugará en el estadio Akron, la casa de las Chivas, el martes 14 del mismo mes.

Para la última Fecha FIFA, programada para noviembre, México también tendrá un oponente de Sudamérica: Uruguay.

A los Charrúas, dirigidos por Marcelo Bielsa, los recibirá en el Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón el sábado 15 del penúltimo mes del año.