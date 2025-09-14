México, aunque ha faltado a varias ediciones, se puede decir que ha sido una de las selecciones más constantes en la historia de la Copa del Mundo.

Desde 1994 no ha faltado a una sola edición, y esa presencia continua ha permitido que varios jugadores construyan sólidas carreras en el máximo escenario.

Entre ellos, algunos nombres destacan por la cantidad de minutos jugados, lo que los convierte en referentes no solo del Tri en las Copas del Mundo.

Algunos jugadores de la Selección Mexicana utilizaron los zapatos especiales de Nike en Sudáfrica 2010 | FOTO: Especial

¿Qué jugadores de México tienen más minutos en los Mundiales?

El líder absoluto es Rafael Márquez, quien disputó 19 partidos a lo largo de cinco Mundiales (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018).

El 'Káiser' no solo fue clave en defensa, sino que también hizo historia al ser capitán en cada uno de esos torneos, un logro al alcance de muy pocos futbolistas.

Rafa Márquez disputó su último Mundial en Rusia 2018. Foto: Imago7

Otro nombre que dejó huella es Antonio 'La Tota' Carbajal, quien jugó 11 partidos en cinco ediciones mundialistas entre 1950 y 1966, además fue el primer futbolista en alcanzar esa cifra de torneos.

Tota Carbajal, la leyenda mexicana que se convirtió en el primero en jugar cinco Mundiales / Foto: Especial

En la era moderna, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa han demostrado una longevidad similar. Guardado suma 13 partidos jugados en Mundiales desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, mientras que Ochoa acumula 11 encuentros como titular.

Guillermo Ochoa y Andrés Guardado podrían ser titulares contra el Valencia el sábado en Puebla. Foto: Imago7

El listado lo completa Cuauhtémoc Blanco, quien participó en 11 partidos entre 1998, 2002 y 2010, con goles y actuaciones memorables que siguen en el recuerdo de los aficionados.

Cuauhtémoc Blanco sacó por primera vez la 'cuauhtemiña' en el partido de México vs Corea del Sur en el Mundial de Francia 98. Foto: Especial

