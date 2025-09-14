La Selección Mexicana se encuentra trabajando para disputar la Copa del Mundo de 2026, donde fungirá como anfitriona.

Sin embargo, mientras se espera por la llegada del Mundial a nuestro país, las historias sobre los exfutbolistas del Tricolor están a la orden del día.

Tal es el caso de un jugador que fue estrella de México en una Copa América y que tuvo un paso importante en Europa, pero que hoy se encuentra trabajando en una pescadería.

Esta es la historia del futbolista que fuera figura de la Selección Mexicana en el torneo más importante de la Conmebol y que viviera la mayor parte de su trayectoria en el viejo continente.

Nery Castillo sorprendió a propios y extraños cuando en 2007 ofreció una actuación más que brillante en la Copa América.

El exatacante se ganó la confianza del Tricolor y era habitual verlo en las convocatorias de Hugo Sánchez.

Además, el nacido en San Luis Potosí para el Olympiakos (Grecia), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Manchester City (Inglaterra) e incluso con el Pachuca y el León, ambos de México.

Sin embargo, luego de su retiro poco se ha sabido de lo que pasó con su vida, aunque una publicación hace casi 10 años dejó en claro que se dedicaba al tema del pescado.

De acuerdo con un tweet del analista deportivo, Rafa Puente, Nery Castillo se despidió del futbol profesional para dedicarse a la venta de artículos de pesca.