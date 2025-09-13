La carrera por un puesto en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está más intensa que nunca, especialmente en la portería, donde Guillermo Ochoa, ícono activo del futbol mexicano, enfrenta una competencia feroz.

A sus 40 años, Paco Memo se niega a ceder su lugar, pero un nuevo contendiente, podría complicar sus planes.

Javier Aguirre, técnico del Tri, fue claro con Ochoa: para ser considerado, debe mantenerse en ritmo competitivo.

Lee también: David Faitelson: Sufre accidente provocado por bache; exige reparación de daños a Clara Brugada

Esto llevó a Memo a buscar un equipo donde pueda sumar minutos, tras periodos de inactividad que lo dejaron fuera de la reciente Fecha FIFA de septiembre, donde Luis Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Moreno fueron convocados.

Sin embargo, otro nombre resuena con fuerza.

¿Quién es el nuevo portero que podría impedir que Guillermo Ochoa vaya al Mundial 2026?

Carlos Acevedo, el portero de 29 años de Santos Laguna, quien se perfila como una alternativa sólida para el Mundial en casa.

Acevedo ha mostrado un nivel destacado en el Apertura 2025 de la Liga MX, siendo titular en tres encuentros y realizando intervenciones clave que han reforzado su candidatura. Aunque su última aparición con la Selección fue en 2023, el guardameta lagunero no está descartado.

Duilio Davino, director deportivo de la Federación Mexicana, lo respaldó recientemente:

“Tuve la oportunidad de verlo ahora acá, a Carlos, lo conocí en Selección previo a este nuevo proceso; un gran tipo, un gran arquero. Como dice Javier (Aguirre), ‘ningún mexicano futbolista tiene las puertas cerradas’”.

Mientras Malagón se consolida como titular en América y Rangel despunta como promesa en Chivas, Acevedo no se rinde.

Su trayectoria y constancia lo mantienen en el radar de Aguirre.