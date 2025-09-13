El periodista David Faitelson sufrió un percance vial la noche del viernes en la Ciudad de México.

El mismo comentarista de TUDN publicó en sus redes sociales las fotos que atestiguan el incidente que aconteció en la Calzada Ignacio Zaragoza de la alcaldía Iztapalapa.

“Cosas que pasan en nuestra hermosa ciudad…”, escribió Faitelson en su cuenta de X. “Un hoyo en plena Calzada Zaragoza, dos llantas destrozadas. Gracias al apoyo de la policía de la Alcaldía Iztapalapa, me auxiliaron en todo momento. ¿A quién le paso la cuenta, señora Clara Brugada?”, añadió.

El mensaje, dirigido a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resalta la creciente problemática vial en la capital del país.

Brugada ha dado a conocer el plan para reparar los agujeros en las calles y avenidas de la ciudad a partir de octubre de este año y hasta mayo del 2026, a un mes del inicio de la Copa del Mundo.

¿Cómo fueron las reacciones en las redes sociales?

Usuarios en X respondieron al mensaje de Faitelson de distintas formas. Hubo quien le restregó el voto del periodista por Brugada en las elecciones para la jefatura de gobierno. Otro usuario compartió el teléfono (072) para reportar baches y todo el proceso para recibir un reembolso por los daños ocasionados.

Otro usuario relacionó el incidente del periodista con la tragedia ocurrida el miércoles por la tarde en el puente de la Concordia, en la misma alcaldía. “Creo quees un muy mal momento para un post de este tipocuandohay 11 familias que perdieron más que una llanta, crees que por tener una influencia en los medios te van atender y resolverte tu llanta que sin duda debe de responder pero brincarte todo ese proceso piénsalo un poco”, respondieron al post de Faitelson.