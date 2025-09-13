Todo indicaba que Costa Rica, de la mano del 'Piojo' Herrera, clasificaría a su cuarto Mundial consecutivo (racha activa desde 2014). Sin embargo, luego de estas eliminatorias de la Concacaf, el rendimiento del equipo ya genera dudas.

Según los informes en aquel país, indican que la Federación habría solicitado una ‘reunión de emergencia’ para analizar la situación del entrenador mexicano, ya que los resultados no son los esperados,

Miguel Herrera, durante un entrenamiento de Costa Rica. FOTO: EFE

¿Qué pasa con Miguel Herrera en Costa Rica?

Luego de los empates ante Nicaragua y Haití, la selección tica sólo sumó dos de seis puntos puntos posibles. Ahora, ocupan el segundo lugar del Grupo C, no está mal, pero en esta confederación, el primer sembrado del sector clasifica directo a la Copa del Mundo.

El Comité Ejecutivo de la FCRF, integrado por el presidente Osael Maroto y los jerarcas de los clubes grandes: Leonardo Vargas(Cartaginés),Jafet Soto (Herediano) ,Joseph Joseph(Alajuelense) y Juan Carlos Rojas(Saprissa), son quienes definirían el futuro de Miguel Herrera.

Costa Rica volverá a ver acción en las eliminatorias hasta octubre, el día 9 viajan a Honduras, primer lugar del Grupo, y el 13 reciben a Nicaragua, como parte de la vuelta de las mismas eliminatorias.

Miguel Herrera dirige el entrenamiento de la Selección de Costa Rica. FOTO: AFP

Así pues, al extécnico del América, la Selección Mexicana y de los Xolos de Tijuana, necesita con urgencia levantar a su equipo y sumar de tres puntos, si es que quiere ser participe de otra Copa del Mundo, como la que dirigió con el Tri en Brasil 2014.

