Uno de los principales dolores de cabeza para el Estadio Banorte, en su ruta hacia el Mundial 2026, ha desaparecido.

La administración del inmueble llegó a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos y plateas puedan acceder de forma gratuita a los cinco partidos del gran evento que se efectuarán en Santa Úrsula.

“Hemos llegado a un acuerdo con FIFA, después de mucha negociación y detalle, para que los titulares de palcos y plateas puedan acceder al Mundial sin costo para ellos”, revela Félix Aguirre, director del estadio, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

“Claro que es una gran noticia, lo estamos anunciando y trae mucho beneficio. No habíamos dicho algo antes, porque estábamos en todo el proceso de negociación y había muchas condiciones de confidencialidad, pero finalmente logramos el acuerdo”, agregó.

¿Cuáles son los requisitos que deberán cumplir los palcohabientes?

El directivo aclara que los dueños podrán ingresar a sus habituales localidades, aunque todos deberán apegarse a las normas que exige la FIFA en cada Copa del Mundo, como pago de esquilmos y que no habrá estacionamiento.

“Estamos respetando los lugares que vengan en el título. Lo único que sí es importante que entendamos es que nos tenemos que someter, como toda la gente que va a ir a los 104 partidos de este Mundial, a las reglas de boletaje de FIFA, porque es la que va a emitir las entradas, y hay que cumplir una serie de requisitos que ya se irán publicando, como el Fan ID”, explica. “Será como si fueras a cualquier partido, a cualquier ciudad del Mundial; tienes que cumplir los mismos requisitos”.

Cerca de 15 mil personas fueron beneficiadas con este arreglo, el cual se alcanzó en buena parte gracias a que la propia administración del Banorte absorbió el costo de esas entradas ante la FIFA.

“Es un acuerdo muy importante, que llevó más tiempo del que esperábamos, pero quedó bastante sólido y con la seguridad para los titulares”, detalla Aguirre. “Todo es complicado, retador. Somos una empresa muy sólida”.