La llegada de Guillermo Ochoa al AEL Limassol ha desatado entusiasmo en Chipre, donde la prensa local no ha escatimado en elogios para el arquero mexicano.

A sus 40 años, Paco Memo ha sido recibido como una auténtica estrella, con titulares que lo catalogan como una “leyenda” del futbol mundial.

Este jueves, tras el colapso de un posible acuerdo con el Club Burgos español, se oficializó su incorporación al equipo de la Liga de Chipre, una decisión que ha generado revuelo tanto en el país mediterráneo como entre los aficionados mexicanos.

¿Cómo fue la reacción de medios chipriotas tras el fichaje de Guillermo Ochoa?

El diario Phileleftheros tituló: “La leyenda mexicana Guillermo Ochoa ya es ‘León’”, en referencia al apodo del AEL Limassol. El medio destacó la trayectoria del guardameta en ligas como la francesa, española e italiana, subrayando que su experiencia lo convierte en una figura sobresaliente para el campeonato chipriota.

“Uno de los porteros más reconocidos a nivel internacional” llega para reforzar al equipo, señaló el rotativo, que ve en Ochoa un fichaje de alto impacto.

Por su parte, Cyprus Mail, en su edición en inglés, resaltó el objetivo de Ochoa de alcanzar un histórico sexto Mundial con México.

La nota recordó momentos icónicos de su carrera, como la atajada a Neymar en Brasil 2014 o el penal detenido a Robert Lewandowski en Qatar 2022, hazañas que lo han consolidado como un ícono del futbol mexicano.

Según el medio, el AEL Limassol es el “puente” ideal para que Memo mantenga su nivel competitivo en Europa.

El diario Haravgi adoptó un enfoque más sobrio, pero no menos optimista, con el titular “Oficial: ¡Ochoa se una a AEL!”. En su cobertura, enfatizó la experiencia del arquero, describiéndolo como un fichaje “de garantías” para el club.

La prensa chipriota coincide en que, aunque la Liga de Chipre no está entre las más competitivas de Europa, la llegada de Ochoa eleva el perfil del torneo.

La decisión de Memo de permanecer en Europa, en lugar de optar por la Liga MX o la MLS, refleja su ambición de seguir compitiendo al más alto nivel. En Chipre, los aficionados del AEL Limassol ya sueñan con verlo brillar bajo los tres palos.