Para el periodista deportivo, David Faitelson, el guardameta que protegerá la portería de la Selección Mexicana no será Luis Ángel Malagón. Tampoco el "Tala" Rangel", ni Carlos Acevedo. En realidad, será Guillermo Ochoa.

"De una vez se los adelanto: Guillermo Ochoa va a ser parte de un sexto Mundial", escribió Faitelson.

Pese a que "Memo" Ochoa vivió en incertidumbre durante unas semanas, el histórico portero del Tricolor logró mantenerse en el balompié europeo: firmó con el AEL Limassol de la liga de Chipre.

Además de empezar un nuevo capítulo en su carrera como futbolística, el fichaje nuevamente lo colocó en el radar para defender la portería en el Mundial de 2026.

Y es que, anteriormente, Javier Aguirre condicionó su lugar en el combinado nacional: “Yo no regalo nada. Esa es la verdad. Si 'Memo' merece estar aquí —o viene aquí— es porque ha estado haciendo bien las cosas. Porque entrena bien con nosotros y nos ayuda. Lleva un rol bastante importante en el vestidor” aludiendo a que necesita equipo para formar parte de la Selección Mexicana.

Si "Memo" Ochoa llega al Mundial de 2026, sería su sexta Copa del Mundo jugada.

