Álvaro Morales se convirtió en uno de los personajes más irreverentes en los medios de comunicación. El comentarista de ESPN ganó de esta manera mucha relevancia, generando polémica tantos en sus programas como en redes sociales.

El comunicador se ha autonombrado el ‘Top de la industria’, debido a que no había pelea o debate que no ganara. Sin embargo, esa personalidad que tanta fama le dio ahora lo metió en un severo problema que al parecer le costará su trabajo.

¿Por qué ESPN despedirá a Álvaro Morales?

Él Brujo Morales es el principal atractivo de ESPN. Muchas personas sintonizan los canales de la cadena sólo para ver las controversias que genera en las mesas de análisis donde le toca participar.

Eso hacía pensar que el Álvaro Morales era un intocable de la empresa. Estaban bastante equivocados, debido a que todo apunta a que para finales de año dejará la televisora deportiva norteamericana.

Hace unos días el portal Récord reportó que altos mandos de la cadena estaban molestos con una situación en la que estuvo involucrado Morales, que desencadenó en la decisión de no renovarle su contrato.

Se sabían pocos detalles de lo que había ocurrido, pero se filtró que tenía que ver con algo relacionado a la película de ‘Los 4 Fantásticos’ de Marvel. Cabe recordar que ambas empresas pertenecen a Disney.

El mismo medio reveló qué fue lo que hizo el Brujo Morales para orillar a los directivos a despedirlo. Todo se debió a una fallida entrevista hecha por el comunicador, donde fiel a su estilo abordó con sarcasmo ni más ni menos que al actor chileno, Pedro Pascal.

Pedro Pascal, actor que interpreta a Mr. Fantástico, no toleró las actitudes de Álvaro Morales. Foto: Especial

Según la mencionada página web, Álvaro Morales fue elegido para realizar la dinámica con Pascal, donde sería una entrevista amena; eso es lo que pensaba que sucedería.

No obstante, Álvaro al percatarse que el actor llegó con una gorra de los Yankees de Nueva York lo comenzó a hostigar con preguntas relacionadas al beisbol. Una de ellas fue que si sabía el andino el marcado de la última ocasión que los Bombarderos del Bronx habían llegado a la Serie Mundial.

Pedro Pascal, visiblemente incómodo y molesto, no toleró el tono en que se estaba llevando a cabo la charla, por lo que la habría dejado bastante enojado. La noticia de los ocurrido llegó a los altos mandos de ESPN, quienes optaron por dejar ir a Álvaro Morales cuando acabe su contrato a finales de año.