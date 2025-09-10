El silbatazo inicial del Mundial 2026 se dará en menos de un año y se realizará en el Estadio Azteca. Las expectativas aumentan con el pasar de los días, sobre todo ahora que ya se conocen a varias de las selecciones que participarán en el torneo.

Al ser un campeonato que por primera ocasión se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, hay muchas dudad sobre la organización y logística. Recién se revelaron los horarios de los partidos.

¿A qué hora de jugarán los partidos del Mundial?

Una de las problemáticas cada cuatro años para los aficionados son los horarios del Mundial. Muchas veces se tienen que desvelar o desmañanar para poder disfrutar de uno de los encuentros.

Sin embargo, en México en esta ocasión no será así, debido a que los horarios se acoplarán al país. Eso sí, algunos deberán ir pidiendo permiso en sus respectivos trabajos para poder disfrutar de los juegos desde temprano.

En el país mexicano la actividad iniciará a las 10:00 de la mañana. El segundo encuentro se contempla a las 13:00 horas (inauguración y Final se juegan en este horario). Los últimos juegos serán 16:00 y 19:00 horas.

Así serán los horarios de los partidos del Mundial 2026 en los deferentes países de Europa, África, Asia y Oceanía. Foto: Especial

En los demás países del continente americano variarán las horas dependiendo de su zona. Eso sí, ninguno de ellos se tendrá que desvelar para poder estar pendientes de la competencia.

Caso contrario en Europa y África, donde la mayoría tendrán que verlos por la noche y durante la madrugada. En Asia y Oceanía no tendrán ese problema, ya que se estima que sean por la mañana.

De esta manera va tomando forma el Mundial 2026, donde se espera que México, siendo anfitrión, mejore los séptimos lugares que obtuvieron en las Copas del Mundo de 1970 y 1986, respectivamente.