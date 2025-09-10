El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, no ocultó su desconcierto y frustración tras el empate 3-3 frente a Haití en la segunda jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

El técnico asumió toda la responsabilidad por los tropiezos recientes del equipo y se mostró determinado a corregir los errores que han llevado a la selección a ceder ventajas en los últimos dos encuentros.

¿Qué fue lo que dijo Miguel Herrera sobre el desempeño de la selección de Costa Rica?

"El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes la ventaja, la forma de juego. No entiendo lo que pasa. Regalamos jugadas tontas, dejamos de tener la pelota y le damos la iniciativa al rival", declaró Herrera en la conferencia de prensa posterior al partido contra Haití.

Estas palabras reflejan la incredulidad del estratega ante la incapacidad de su equipo para mantener el control en momentos clave.

El pasado viernes, Costa Rica ya había mostrado señales de fragilidad al empatar 1-1 contra Nicaragua tras ir ganando por 0-1.

En el duelo ante Haití, los ticos nuevamente dejaron escapar una ventaja de 2-0 en casa, necesitando un gol de última hora del defensor Juan Pablo Vargas para rescatar un punto.

Este resultado dejó un sabor amargo entre los aficionados, que al final del encuentro expresaron su descontento con gritos exigiendo la salida del entrenador mexicano.

"Yo soy el responsable, toda la culpa es mía. Me trajeron para que esto funcione y tiene que funcionar", reconoció Herrera, quien asumió el cargo con la misión de llevar a Costa Rica al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de los resultados adversos, el técnico descartó renunciar, calificando esa opción como "cobarde".

🇨🇷🗣️"IRME SERÍA LO MÁS COBARDE"🔥



'Piojo' Herrera tras el empate de Costa Rica ante Haití



"No entiendo por qué dejan de hacer lo que estaban haciendo muy bien. Hicimos un primer tiempo muy bueno", reiteró, defendiendo el planteamiento inicial del equipo.

Herrera destacó que el desempeño en la primera mitad contra Haití fue sólido, con un juego ordenado y efectivo que les permitió tomar la delantera. Sin embargo, los errores defensivos y la falta de concentración en el segundo tiempo permitieron a Haití igualar el marcador.

"El barco no va a la deriva", aseguró el entrenador, quien ya piensa en las próximas fechas de octubre, cuando Costa Rica visitará a Honduras y recibirá a Nicaragua.

La afición costarricense, conocida por su pasión y exigencia, no ha ocultado su desilusión. Los empates consecutivos han generado dudas sobre el proyecto de Herrera, quien llegó con el prestigio de haber dirigido a México un justa mundialista.

En el panorama del Grupo C, Honduras lidera con 4 puntos, seguido por Costa Rica y Haití, ambos con 2 puntos, y Nicaragua con 1.