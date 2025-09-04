Braulio Luna, nacido el 8 de septiembre de 1974 en la Ciudad de México, destacó como mediocampista en el futbol mexicano y con la Selección Nacional. Inició su carrera profesional con los Pumas, debutando el 10 de septiembre de 1994 bajo la dirección de Ricardo Ferretti.

Durante su etapa en el conjunto de la UNAM, Luna mostró destellos de calidad, consolidándose como un jugador habilidoso y con visión de juego. En 1995, formó parte de la Selección Sub 23 que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, lo que le valió rumores de un posible interés del club italiano Lazio, aunque esto no se concretó.

Su talento lo llevó a ser una figura clave en el futbol mexicano, destacando por su versatilidad y entrega en el campo.

Tras su participación en el Mundial de Francia 1998, donde fue seleccionado por Manuel Lapuente y debutó internacionalmente en la Copa Confederaciones de 1997 contra Australia, Luna fue fichado por el América para el Torneo Invierno 98, un movimiento que generó controversia debido a su origen como canterano de Pumas, eterno rival de las Águilas.

Luna mantuvo su presencia en la Selección Mexicana, siendo convocado por entrenadores como Enrique Meza. En el torneo Verano 2002, Luna fichó por el Necaxa, donde recuperó su mejor nivel y volvió a ser considerado por la Selección Nacional bajo la dirección de Javier Aguirre, tras 13 meses de ausencia.

Su participación en el Mundial de Corea y Japón 2002 consolidó su legado como uno de los mediocampistas mexicanos más destacados de su generación. En aquella justa mundialista, Luna aportó experiencia y solidez al mediocampo del Tri, aunque México fue eliminado en Octavos de Final.

¿Qué fue de Braulio Luna, exjugador de la Selección Mexicana que jugó los Mundiales de 1998 y 2002?

Después de su retiro, Braulio Luna incursionó como comentarista deportivo en TUDN (antes Televisa Deportes) desde 2015 hasta 2020, cuando anunció su salida de la empresa.

También desempeñó el rol de director deportivo en el Atlético San Luis, contribuyendo al ascenso del club a la Liga MX.

Actualmente, Luna sigue alrededor del balompié como comentarista y analista en diversas plataformas, como lo es 'Socio MX', donde comparte de sus opiniones sobre el día a día del deporte de sus amores. Además, también se mantiene muy activo a través de sus cuentas de redes sociales, como los son X e Instagram, donde da sus puntos de vista sobre el futbol y comparte algunos momentos de su paso por las canchas.