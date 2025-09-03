Si bien el próximo gran reto de la será el Mundial de 2026, los dirigidos por Javier Aguirre disputarán una serie de partidos amistosos para prepararse.

El compromiso más próximo será ante Japón, a celebrarse en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos este sábado, seis de septiembre.

Las últimas cuatro ocasiones —en las que ambas escuadras se hicieron frente— terminaron en una victoria tricolor. Durante el último encuentro, celebrado en un lejano noviembre de 2020, la Selección Mexicana le propinó dos goles (0-2) a los “Samuráis Azules”, obra de Raúl Jiménez e Hirving ChuckyLozano.

Estos antecedentes bien podría servirle a la escuadra del “VascoAguirre, de cara al compromiso que disputará a principios de septiembre.

Tres días después del partido ante Japón, se medirán contra Corea del Sur en la cancha del Geodis Park en Nashville, Tennessee.

¿Cuándo será el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana?

Sábado, 6 de septiembre

  • México vs Japón | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN. ViX Gratis, Canal 5 y Azteca 7.

