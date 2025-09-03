Tuvieron que pasar 521 días para que el nombre de Hirving Lozano reapareciera en una convocatoria de la Selección Mexicana. Antes de que Javier Aguirre tomara las riendas del combinado nacional, “Chucky” disputó un último partido en la cancha del AT&T Stadium, durante la final que México y Estados Unidos sostuvieron en la Concacaf Nations League.

Una escena que se dio en un no tan lejano 25 de marzo de 2024. Y que dejó como postal la caída de los entonces dirigidos por Jaime Lozano.

En su regreso al Tricolor, Lozano reconoció que confía en construir una continuidad. Especialmente, para consolidarse como una figura que pueda jugar en el Mundial de 2026.

"Me recibieron muy bien. La verdad que ha sido una llegada muy agradable. Disfrutando el momento y disfrutando con mis compañeros. Con el cuerpo técnico que apenas en este momento lo conozco, y participar con ellos ha sido muy bonito", platicó el futbolista.

“Chucky”, quien en el presente porta el jersey de San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), aceptó que la dirección del “Vasco” es distinta. Sin embargo, confía en acoplarse al esquema de trabajo.

"Ha sido diferente, también lo estoy viviendo un poco como con San Diego Y la verdad que ha sido una experiencia diferente, pero muy agradable… Ahora con la Selección a tratar de apoyar. A tratar de siempre estar al lado de lo jóvenes y ser un soporte para ellos. Creo que eso es muy importante y ayudarlos en lo que necesiten", concluyó el futbolista.

De momento, Hirving Lozano tiene la mirada puesta en el partido amistoso que México jugará contra Japón. Esto, como preparación para el reto mayor que les espera: el Mundial de 2026.

Tuvimos un #CaraACara con Hirving Lozano 🫡 en su regreso al combinado tricolor.#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/w1rUFJY23a — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 3, 2025

¿Cuándo será el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana?

Sábado, 6 de septiembre

México vs Japón | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN. ViX Gratis, Canal 5 y Azteca 7.

