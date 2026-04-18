La Copa del Mundo 2026 ya está más cerca que nunca. El torneo, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, inicia en junio y promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Con el silbatazo inicial a la vuelta de la esquina, las selecciones nacionales intensifican su planificación logística. Muchas ya definieron sus sedes de concentración para aclimatarse, entrenar y optimizar su rendimiento durante el certamen.

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Esta preparación incluye la elección de centros de entrenamiento que cumplan con estándares FIFA. Factores como infraestructura, clima, conectividad con aeropuertos y proximidad a estadios influyen en las decisiones.

México postuló hasta 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo 2026 y casi la mitad de esas propuestas fue elegida por distintas selecciones nacionales para establecer su base durante el torneo.

¿Cuántas selecciones ya eligieron a México como su sede de trabajo para el torneo?

En total, seis representativos concentrarán en territorio mexicano, a la espera de que en marzo se definan los equipos que clasificarán vía repechaje.

Guadalajara será la sede de concentración de Corea del Sur y la selección de Colombia durante la Copa del Mundo 2026. El Comité Médico de Corea del Sur realizó un análisis exhaustivo de todas las opciones disponibles y eligió las instalaciones de Verde Valle, donde entrena Chivas, como su base para el torneo.

El conjunto asiático disputará dos partidos en Guadalajara durante el certamen, factor que influyó en su decisión de establecerse en territorio mexicano. Mientras que Colombia habría tomado en cuenta la opinión del portero Camilo Vargas para definir como su centro de operaciones las instalaciones del Atlas.

La Academia AGA fue la elegida por el combinado cafetero, que jugará dos de sus tres encuentros de fase de grupos en México.

Túnez disputará dos de sus tres partidos en el Estadio BBVA, en Monterrey, por lo que eligió las instalaciones de El Barrial, de Rayados, como su sede de concentración para la Copa del Mundo 2026.

Una de las decisiones que sorprendieron fue la del conjunto de Uruguay, que jugará dos partidos en Miami y uno en México, ante España en Guadalajara. Pese esta situación los Charrúas estarán en Playa del Carmen, desde donde viajarán un par de ocasiones a Estados Unidos para enfrentar a Arabia Saudita y Cabo Verde

La selección de Sudáfrica eligió las instalaciones de los Tuzos como su base durante el torneo. Enfrentará a México en el partido inaugural y también jugará un encuentro en Monterrey.

Su único compromiso fuera de territorio mexicano será en Atlanta, ante República Checa.

Finalmente, la Selección Mexicana disputará sus partidos de la Fase Grupos en Casa, por lo que usará las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en la CDMX como su base de operaciones