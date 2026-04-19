Las selecciones de futbol de El Salvador y Marruecos se medirán en un amistoso internacional en Estados Unidos, en junio próximo, según informó este viernes el presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut), Yamil Bukele.

"CONFIRMADO: El Salvador jugará ante Marruecos, el próximo 3 de junio, en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, como parte de los compromisos a disputar en la próxima fecha FIFA", publicó en X el dirigente deportivo salvadoreño.

Agregó que este juego "es, en definitiva, un compromiso de alto nivel que suma a nuestro proceso", que lleva el técnico colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez.

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La Selecta salvadoreña busca encarrillar su preparación de cara a las competiciones posteriores al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta competición, la sección de Marruecos quedó instalada en el grupo C, en el que se medirá con Brasil, Haití y Escocia.

"Los leones del Atlas" vienen de firmar una gran actuación en el mundial de Catar 2022, en el que se quedaron con el cuarto lugar tras eliminar a selecciones como España y Portugal, con las que precisamente compartirá sede del mundial de 2030.

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Además, recientemente el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) dio por perdida a Senegal la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga.

Senegal fue penalizada porque se retiró momentáneamente del campo en protesta por un penalti concedido a Marruecos en los minutos finales, y declaró campeona a la selección marroquí, con una victoria por 3-0.