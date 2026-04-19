El adelanto del álbum oficial de Panini rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó una oleada de reacciones entre aficionados, sobre todo por la sección dedicada a la Selección Mexicana.

La publicación en redes sociales mostró un adelanto con 18 jugadores, pero el listado generó polémica por inconsistencias notables.

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Uno de los casos más evidentes es el de Luis Ángel Malagón. El guardameta del América aparece como único arquero en la página, pese a que quedó fuera del Mundial tras una operación en el tendón de Aquiles el pasado 12 de marzo de 2026.

La inclusión del jugador, sin posibilidad de participar, exhibe un desfase claro en la actualización del contenido.

En contraste, destaca la ausencia de Gilberto Mora, uno de los talentos con mayor proyección en el entorno del club Tijuana. Su omisión resulta llamativa frente a la presencia de futbolistas que no figuran con gran presencia en esta parte del proceso actual del Tri.

Otro nombre que genera debate es el de Diego Lainez, quien no entraría en los planes del técnico Javier Aguirre. A esto se suma Hirving Lozano, atacante sin actividad reciente tras quedar fuera del proyecto de su club, lo que refuerza la percepción de una lista poco alineada con el presente deportivo.

¿Jorge Sánchez... en Cruz Azul?

Las fallas no se limitan a convocatorias. Jorge Sánchez aparece registrado como jugador de Cruz Azul, aunque desde el 5 de febrero de 2026 milita en el PAOK Salónica. Este error de actualización no pasó desapercibido y alimentó las críticas hacia el álbum.

Además, la ausencia de Armando González, actual referente goleador, y de Raúl Rangel, cancerbero de Chivas, intensificó el descontento. Para muchos aficionados, el álbum no refleja el momento real del futbol mexicano.