La reaparición de Marcel Ruiz en las canchas ha hecho que las miradas se centren en el mediocampista choricero, y es que luego de su lesión sufrida hace poco más de un mes, el jugador dejó en claro que no quiere perderse el Mundial de 2026.

Pimero, Marcel regresó a la actividad luego de 35 días de ausencia por una lastimadura en la rodilla derecha; ingresó de cambio al minuto 72 en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el LA Galaxy.

Luego, hizo lo propio en el partido ante America, la verdadera prueba de fuego para el futbolista, en el duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, aunque su desempeño dejó más preguntas que certezas sobre su estado físico.

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Y es que Ruiz sufrió en marzo una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y daño en el menisco medial, una combinación que suele requerir varios meses de recuperación. Sin embargo, el jugador regresó, con poca incidencia, pero sí alimentando la incertidumbre.

En medio de este contexto, muchos sitios especialistas y ex futbolistas han comentado la situación de Marcel. como el caso de Miguel Layún, quien compartió un par de experiencias similares que a él le tocaron durante su época como jugador activo.

El exdefensor recordó que jugó un encuentro ante Tigres con la mandíbula fracturada, donde aseguró que jugó con la esa parte de la cara: "Me fracturaron la mandíbula por ahí del minuto 25. Toda, totalmente partida", aseveró. "Tengo una placa yo aquí de ese partido. Jugué los 90 minutos".

¿Cómo fue la ocasión que Miguel Herrera ejerció presión a un lastimado Moisés Muñoz?

También relató un episodio protagonizado por Moisés Muñoz bajo la dirección de Miguel Herrera.

Tras un accidente automovilístico que le dejó una fisura en la mano, el portero entrenó bajo condiciones exigentes para demostrar que podía volver a la cancha.

"La mano todavía no estaba recuperada al cien por ciento", dijo. "A mí me tocó verlo entrenar y ver cómo el 'Piojo' le decía al entrenador de porteros, Torruco, en aquel entonces, tírale a la mano que le duele, porque o está bien para parar o no juega", afirmó Layún.

"Ver a mi compadre tirarse y poner la mano y saber que por dentro se los estaba mordiendo para aguantar y poder mantenerse en la cancha, eso es algo que de repente la gente no entiende", mencionó.