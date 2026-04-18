En el debut de Guillermo Hoyos como su entrenador, Lionel Messi y Germán Berterame anotaron este sábado para el triunfo del Inter Miami por 3-2 de visita sobre Colorado Rapids ante más de 75 mil espectadores.

El internacional mexicano Germán Berterame marcó el tanto restante de Las Garzas en este partido de la octava fecha de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

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Messi, que con el doblete de este sábado llegó a 98 goles anotados para el Inter Miami, abrió el marcador de penal al minuto 18 y a los 81' señaló el tercer y decisivo tanto con un soberbio remate dentro del área.

La presencia del astro argentino y la celebración de los 30 años de fundación de los Colorado Rapids atrajeron al estadio Empower Field, en Colorado, a 75 mil 824 espectadores, la segunda mejor asistencia en un partido de la MLS.

"Tenemos al mejor jugador de la historia, alguien que cambia por completo el impulso de los partidos", dijo el novel entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, en la conferencia de prensa pospartido.

Hoyos asumió el cargo en lugar de Javier Mascherano, que renunció sorpresivamente el martes por razones personales.

Debut de Hoyos al frente de Inter Miami da oportunidad a Berterame

Hoyos, de 62 años, realizó pocos cambios con respecto a la alineación de las pasadas semanas. Incluyó a Berterame en lugar de Tadeo Allende, que sigue recuperándose de una lesión muscular.

"El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha", dijo Hoyos tras el triunfo, refiriéndose a Messi. "Nosotros somos guías".

Luego de que Messi abriera el marcador de penal, Berterame puso el 2-0 del Inter Miami con un cabezazo luego de que Mateo Silvetti ganó por la derecha y metió centro al corazón del área en los descuentos de la primera parte (45+5').

El partido parecía liquidado, pero tras el descanso el local logró empatarlo en cuatro minutos con goles del brasileño Rafael Navarro (58') y de Darren Yapi (62').

Pero la última palabra la tuvo Messi, quien tomó la pelota al borde del área y, con su clásico remate directo al ángulo después de un recorte al centro, anotó el gol de la victoria.