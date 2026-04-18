Dicen que el mejor futbol se juega en Europa. En el caso de la Selección Mexicana, aunque la mayoría de su plantel para la Copa del Mundo está conformado por jugadores de Liga MX, sus líderes y referentes se encuentran en el Viejo Continente.

Javier Aguirre tiene poco tiempo para anunciar la lista definitiva para el torneo, y con base en sus pasados llamados, estos podrían ser los jugadores que juegan en Europa, y pintan para meterse en la lista final.

El mexicano Raúl Jiménez celebra su anotación frente al Nottingham. FOTO: AFP

Lee también Los jugadores del Tri que salen en el Álbum Panini; con Chucky Lozano, Malagón y sin la 'Hormiga'

Raúl Jiménez

El delantero del Tri es el mexicano en mejor momento, sólida pieza en ataque del Fulham de la Premier League, que buscará marcar su primer gol en una Copa del Mundo este 2026.

Santiago Giménez

'El Bebote' recién regresó de su lesión en el tobillo. Sin embargo, Javier Aguirre cuenta con él para el torneo, y sólo queda esperar para que agarre ritmo de juego con el Milán en la Serie A.

Edson Álvarez

Edson era el capitán del Tri previo a su lesión. El Vasco u su entorno están a la espera de ver cómo evoluciona su dolencia, para que regrese a las convocatorias con el equipo. Actualmente, se recupera en el Fenerbahçe de Turquía.

Edson Álvarez fue presentado la semana pasada como refuerzo del Fenerbahce. Foto: Especial

Guillermo Ochoa

El veterano guardameta de 40 años de edad, apunta para jugar su sexta edición de la Copa del Mundo. Ahora, en el futbol de Chipre.

Johan Vásquez

Quizá el mejor defensor mexicano de la actualidad. Clave con el Genoa de Italia, donde incluso ha sido capitán, será esencial para la zaga Tricolor ante Dinamarca, Sudáfrica y Corea del Sur.

Johan Vasquez y Paulinho, durante el partido amistoso que México jugó contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca - Foto: AFP

César Montes

La dupla de Johan. La central de la selección Nacional parece tener nombres y apellidos, y el defensa del Lokomotiv de Moscú es la otra parte de la ecuación.

Obed Vargas

La joya del mediocampo. Tal vez en el mejor equipo de todos sus compatriotas, el Atlético de Madrid, apunta a tener su primera experiencia mundialista a sus 20 años de edad.

Obed Vargas contra el Barcelona Foto: EFE

Álvaro Fidalgo

Finalmente, en el Betis también de la Liga de España, Fidalgo mostró un gran juego en la pasada Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, y parece ser que afianzó un lugar en el once de Javier Aguirre para el Mundial.