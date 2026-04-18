"Hay que agradecer por ser parte de esto", mencionó Rafael Márquez, quien portará el gafete de capitán en el equipo de Leyendas de la Selección Mexicana.

El histórico defensor encabezará a un grupo de figuras como Cuauhtémoc Blanco, Adolfo Bautista, Jesús Corona y Sinha, todos reunidos para volver a vestir la camiseta del Tricolor en un duelo frente a Brasil en el renovado Estadio Banorte.

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Con la etiqueta de símbolo y el reconocimiento ganado a lo largo de su trayectoria, Márquez se mostró emocionado por regresar al césped acompañado de compañeros que marcaron época en el futbol nacional e internacional.

¡LA INFALTABLE! 🇲🇽🤩



Rafael Márquez le regala su autógrafo a los fanáticos mexicanos pic.twitter.com/xw9OWuLDEB — De10Sports (@De10Sports) April 18, 2026

Para él, cada oportunidad de representar a México, incluso en un partido de exhibición, es motivo de orgullo y un recordatorio de la huella que dejaron en la afición.

El ahora auxiliar técnico de Javier Aguirre recordó que ya había sido parte de la reapertura del inmueble en el encuentro entre México y Portugal, y aseguró que volver a pisar el campo rodeado de tantas estrellas es un momento especial.

"Sirve para retomar la comunicación con los compañeros, saber qué han hecho y confirmar que están bien. El que te den este tipo de oportunidades se agradece; nos queda aprovechar y disfrutar, estar agradecido con Dios por ser parte de esto. Espero que sea una fiesta", señaló.

El sentimiento de Rafael Márquez, quien volverá a encontrarse con excompañeros del FC Barcelona como Ronaldinho y Edmílson, fue compartido por Andrés Guardado. El mediocampista se declaró afortunado de tener la oportunidad de enfrentar a su ídolo Kaká, un momento que convierte el partido en una cita cargada de nostalgia y admiración.

"Es un evento para disfrutar. Estoy con ídolos como Rafael Márquez y Kaká; sigo amando el futbol y esta oportunidad la voy a gozar como no tienen idea", sentenció.