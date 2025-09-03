El tiempo se agota para Guillermo Ochoa. Luego de que cerraran registros en gran parte de las ligas en Europa, al portero mexicano le quedan pocas opciones para encontrar equipo, como Bélgica o Grecia.

De entrada, el hecho de no tener actividad ya le costó no ser considerado por la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre. En caso de quedarse sin club, sería totalmente descartado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

El debate alrededor de Guillermo Ochoa ha generado dos bandos. Uno que espera que se pueda acomodar en algún equipo para ser contemplado por la Selección Nacional en el que sería el sexto Mundial en su carrera.

Otro grupo ha optado por aconsejarle al portero de 40 años que es momento de aceptar su realidad y retirarse, debido a que no hay una sola posibilidad para que tenga actividad en la Copa del Mundo, debido a que Luis Malagón y Tala Rangel son las primeras opciones del Vasco Aguirre.

Recién Hugo Sánchez explotó con el entorno debido a que considera que deben ser agradecidos con Memo Ochoa y desde la FMF buscar cómo ayudarlo para que tenga la marca de seis mundiales. Sus compañeros de ESPN no estuvieron nada de acuerdo con sus palabras.

Uno de ellos fue Ricardo Peláez, quien opinó que una de las opciones que hay para que Ochoa vaya al Mundial 2026 es que se retire y lo invite el cuerpo técnico de Aguirre como entrenador de porteros.

"Ya una vez que se retire, por qué no lo invitas de parte del cuerpo técnico como entrenador de porteros, como una parte importante, un gran líder. No sé si te cuente o no el Mundial (para la marca) pero ya fuiste en otra faceta", dijo Peláez.

Esas palabras no le hicieron mucha gracia a Hugol, debido a que señaló que en caso de ser Guillermo Ochoa y recibir esa propuesta, tendría únicamente un insulto como respuesta.

“Yo (si fuera Ochoa) los mando a la mierda… Hay que darle la importancia que merece a nivel político, social, cultural y deportivo. Es un emblema nacional y no lo estamos tratando bien, no lo estamos cuidando”, comentó Hugo Sánchez.