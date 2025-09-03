El Estadio Azteca tendrá estas nuevas Zonas Premium de cara a la Copa Mundial 2026

Cada vez son menos los días para el arranque de la Copa Mundial de 2026, y el Estadio Azteca se transforma para ofrecer una experiencia inigualable durante la próxima máxima justa del balompié.

La remodelación del icónico recinto mexicano incluye la creación de Zonas Premium que combinarán lujo, exclusividad y vistas privilegiadas, pensadas para elevar la experiencia de los aficionados al futbol y otros eventos.

¿Cuáles son las nuevas Zonas Premium que tendrá el Azteca?

Estas nuevas áreas, denominadas Owner’s Suites, Executive Suites y Chairman’s Club, están diseñadas para satisfacer las expectativas de los espectadores más exigentes.

Las Owner’s Suites, ubicadas en el lado oeste del estadio, en el nivel 300, ofrecerán un bar abierto premium y un servicio exclusivo de alimentos y bebidas de alta calidad, disponible antes, durante y después de los eventos.

Estas suites contarán con amplias áreas lounge y terrazas con vistas panorámicas, ideales para disfrutar de partidos y conciertos en un entorno sofisticado. Este espacio está pensado para quienes buscan una experiencia de lujo sin precedentes, combinando comodidad y exclusividad en un solo lugar.

Por su parte, el Chairman’s Club promete ser uno de los puntos más atractivos del estadio. Este espacio incluirá un bar interior, una sala lounge y mesas estilo bistró, además de una vista privilegiada al nuevo túnel central por donde ingresan los jugadores.

En el exterior, los asientos estarán ubicados sobre la línea central del campo, garantizando una perspectiva inmejorable del juego. Esta combinación de elegancia y cercanía al espectáculo lo convierte en una opción única para los aficionados.

Las Executive Suites, localizadas en el lado oeste debajo de los Palcos Club, contarán con un asistente de servicio dedicado para facilitar las operaciones durante los eventos.

Los alimentos y bebidas estarán incluidos, y los asistentes disfrutarán de una vista despejada al campo, ideal para no perderse ningún detalle de los partidos o espectáculos. Estas suites están diseñadas para ofrecer comodidad y funcionalidad.

El Estadio Banorte dispondrá de cinco mil asientos premium, aunque aún no se ha especificado cómo se distribuirán entre las tres zonas. Estos espacios estarán disponibles mediante pases anuales que otorgarán acceso a todos los eventos del recinto, incluyendo partidos del América y Cruz Azul en la Liga MX, encuentros del América en la Liga MX Femenil, juegos de la Selección Mexicana y conciertos.