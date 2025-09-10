¡Arrancó la venta de boletos para el Mundial 2026! Todo lo que necesitas saber...

Este miércoles 10 de septiembre marcó un banderazo de salida para los fanáticos del futbol internacional: la FIFA dio inicio a la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque faltan un poco más de 270 días para el pitazo inicial, los aficionados ya pueden dar el primer paso para asegurar su lugar en este evento histórico, que promete ser dejar huella en la historia del futbol con 104 partidos y 48 selecciones participantes.

La primera etapa de venta, exclusiva para clientes de la tarjeta Visa, se extenderá hasta el 19 de septiembre.

¿Cómo participar en esta primera etapa de venta de boletos para el Mundial?

Los interesados deben registrarse en el sitio oficial FIFA.com/tickets, completando un formulario con datos personales para recibir notificaciones sobre las fases de venta.

No es necesario realizar ninguna compra para participar, y el momento del registro no influye en las posibilidades de ser seleccionado.

Los mayores de 18 años pueden inscribirse, y un sorteo determinará quiénes accederán a la compra anticipada.

Los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, y se les indicará la fecha y hora para la compra de entradas (sujeto a disponibilidad), con plazos a partir del 1 de octubre.

Los boletos disponibles en esta fase abarcan los 104 partidos del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final en Nueva Jersey.

Los precios varían ampliamente: las entradas para los encuentros de la fase inicial comienzan en 60 dólares (unos mil 115 pesos mexicanos), mientras que un asiento para la final puede costar hasta 6 mil 730 dólares (125 mil 118 pesos).

También se ofrecen paquetes específicos por sede o por equipo, ideales para quienes deseen seguir a su selección favorita o asistir a partidos en una ciudad concreta. Esta es solo la primera de varias fases de venta.

La segunda etapa comenzará con un período de inscripción del 27 al 31 de octubre, seguido de un sorteo y un período de compra entre noviembre y diciembre.

La tercera fase arrancará tras el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre, cuando los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos, ya conociendo la mayoría de los cruces, salvo los definidos en el repechaje de marzo.

En 2026, los boletos restantes se venderán por orden de llegada. Para garantizar una experiencia segura, la FIFA lanzará a finales de este año una plataforma oficial de reventa, diseñada para proteger a los aficionados contra estafas.