La Selección Mexicana protagonizó un empate de 2-2 frente a Corea del Sur en el último amistoso de la fecha FIFA de septiembre, pero el resultado no evitó que las redes sociales se inundaran de memes que, con humor y creatividad, señalaron las carencias del Tricolor.

Bajo la dirección de Javier “Vasco” Aguirre, México mostró destellos de calidad, pero también dejó dudas que los aficionados no dejaron pasar.

El partido comenzó con un golazo de volea de Son Heung-Min, la estrella surcoreana que, a pesar de “vacunar” a México, no recibió críticas en redes. Al contrario, los usuarios recordaron con cariño el grito de “Son, hermano, ya eres mexicano” tras su gol en el Mundial que ayudó al Tri a avanzar.

Sin embargo, el tanto de Son puso en aprietos a México, que estuvo cerca de caer derrotado.

Raúl Jiménez, con un cabezazo espectacular, marcó gol con la Selección Mexicana, desatando comparaciones en redes con “dos gatos que saben pegarle a la pelota”.

Este tanto dio esperanzas al Tricolor, pero la afición seguía exigiendo más. Los cambios tácticos del “Vasco” generaron controversia, y algunos consideraron que faltó ese extra para revertir el marcador.

Cuando todo parecía perdido, Santiago Giménez se convirtió en el héroe de la noche. El “Bebote”, quien apenas disputó 60 minutos en los dos partidos de la fecha FIFA, anotó el gol del empate en los minutos finales, evitando una amarga derrota.

Su gol cambió el panorama, llevándose los reflectores y acallando momentáneamente a los detractores.

A pesar del empate, los memes no se hicieron esperar. La creatividad de los usuarios en redes sociales se desbordó, burlándose de los errores defensivos y la falta de contundencia del Tri. Aunque México logró rescatar el empate, el partido dejó claro que aún hay mucho por trabajar.

Con la mira puesta en futuros compromisos, el Tricolor deberá ajustar detalles si quiere evitar que los memes sigan siendo los protagonistas tras cada encuentro.

A continuación les dejamos los mejores MEMES tras el empate entre el Tri y sudcoreanos:

El Bebote en selección pic.twitter.com/7TuPWClzHk — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) September 10, 2025

El putísimo Tala en el gol pic.twitter.com/hSmPnHBfET — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) September 10, 2025