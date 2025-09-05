El Mundial 2026 está muy cerca de inaugurarse y comienzan a destaparse detalles del evento que organizará México, Estados Unidos y Canadá en conjunto y que arrancará con el partido inaugural en el Estadio Azteca el próximo 1 de junio.

Las cosas que más expectativas genera son los uniformes de las 48 selecciones que participarán, de los cuales hasta el momento se conoce poco. El balón que se usará en los partidos también genera emoción y de ese sí se sabe mucho.

¿Cómo es el balón del Mundial 2026?

En meses pasados ya se habían filtrado varias imágenes del balón que se usará en la Copa del Mundo, que integra detalles de los tres organizadores. Uno verde con el Águila real, representando a México.

Otro en color rojo con una hoja de maple, característica principal de Canadá. Finalmente el azul tiene estrellas, símbolo de los Estados Unidos; además, también tiene los logos de la FIFA.

"Los colores rojo, verde y azul están llenos de patrones dinámicos inspirados en los países anfitriones. El logotipo de Adidas está en blanco sobre una sección roja, mientras que el logotipo del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA aparece sobre una sección azul. El nombre 'TRIONDA' está impreso en una de las áreas gráficas verdes”, publicó Footy Headlines en el pasado.

En esta caja vendrá el 'Trionda', balón oficial del Mundial 2026. Foto: Especial

Sin embargo, recientemente en redes sociales apareció un video que no sólo confirma que efectivamente el 'Trionda' será el esférico oficial del Mundial 2026, sino que además muestra más a detalle los diseños.

El usuario de TikTok ‘NachoHer’ mostró la caja en la que viene el balón y además cómo es que está moldeado. Al parecer, este se trata de una réplica del original que no tarda en ser presentado.

Cabe destacar que a falta de ser oficial, la playera que México utilizará en la Copa del Mundo también ya se está vendiendo, debido a que se filtró su diseño y las imitaciones se encuentras haciendo su ‘agosto’.