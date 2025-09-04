Los futbolistas suelen ser muy herméticos cuando se trata de hablar de detalles internos, sobre todo cuando están en sus respetivas selecciones. No obstante, una vez que se retiran comienzan a contra sus anécdotas.

Es así como se conoció que en el Mundial de Francia 98 Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco llegaron a los golpes en el autobús luego de una broma. Después se reconciliaron y continuaron conviviendo.

¿Qué apostaban Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos?

Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos tenían una buena relación en las concentraciones de la Selección Nacional. usualmente, eran los más bromistas de la plantilla, aunque algunas se ellas eran bastantes subidas de tono.

Además, mostraron sus dotes en los juegos de azar, donde se atrevían a apostar cosas bastante costosas. Luis ‘Matador’ Hernández recordó en una charla con Javier Alarcón la ocasión que pusieron en juego caballos y hasta gallos.

"El Brody en aquel entonces era ranchero, ganadero, playero, ¿por qué? Se iban hasta atrás del camión a jugar backgammon Cuauhtémoc y Jorge Campos, Luis García también; pero esos cabrones sí apostaban.

Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco son buenos amigos desde su etapa como futbolistas en activo. Foto: Especial

"Campos decía ‘tengo unos caballos, te vendo unos’, y el otro ‘ah sí, ok. También tengo gallos’. Se la pasaban comprando caballos antes de presentárselos", recordó entre risas el Matador Hernández.

Sin embargo, el exdelantero señaló que en una ocasión tuvieron una fuerte discusión que los llevó a dejarse de hablar por un momento. Una vez que se relajaron, el Brody le comentó que jamás le iba a vender uno de sus caballos.

"Se pelearon (Cuauhtémoc Blanco y Campos)" y solo se comentaron: "‘ya no te voy a vender caballos’, ‘ya no te voy a vender gallos’", contó Luis Hernández.